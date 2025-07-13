windows10系统下载官网原版

下载Windows 10正版操作系统，请直接访问微软的官方网站进行操作。该网站提供最为安全、纯净的系统镜像文件，确保系统未被任何第三方进行篡改，亦未植入任何恶意软件。以下是具体的操作步骤：

请打开浏览器，访问微软的官方网站，然后点击进入下载专区，该专区位于网址：/software-download/windows10。

请轻点“立刻下载”按键来获取文件，Media Creation Tool这款工具的体积大概在20MB左右。下载完成之后，记得启动这个工具。

选择“为另一台电脑制作安装盘”这一项，紧接着就轻点“下一步”按键。

请选择系统所采用的编程语言、软件的具体版本号以及系统的整体结构（判断是32位系统还是64位系统），尽量选择与您当前使用的电脑兼容的版本。

选用“ISO格式”作为存储介质，便能够成功下载到完整的系统镜像文件。

请确定文件保存的路径，之后请稍作等待，直至下载完成。需留意，所下载文件的大小大概介于4至5GB，务必保证你的网络连接保持稳定。

重要提示：





下载前确保电脑有足够存储空间

建议使用有线网络连接，避免下载中断

下载完成后建议校验文件哈希值

不要从其他非官方网站下载系统镜像

在系统安装环节，您可以选择通过U盘创建启动盘，或者直接将ISO文件导入进行安装。安装时，系统会要求您输入产品密钥，若您暂时没有，可以先跳过这一步骤，等系统安装完成后再进行激活操作。