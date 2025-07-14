电脑系统用u盘怎么重装

您需要准备一个容量至少为8GB的U盘，并且确保您有一台可以顺畅上网的电脑。然后，请下载Windows系统的镜像文件，建议您去微软的官方网站查找并下载最新版本的文件。另外，您还需要下载Rufus这款软件，它是一款专门用来制作U盘启动盘的免费工具。

将U盘插入电脑，打开Rufus软件，然后在设备选项中选出你的U盘。之后，点击“选择”按钮，浏览并选择你下载的系统镜像文件。进行分区时，选择GPT模式，因为这个模式适合UEFI启动。至于文件系统，选择FAT32格式。最后，点击“开始”按钮，耐心等待制作过程完成。

将制作好的U盘插入到需要重装系统的电脑。打开电脑，立即按下启动菜单的快捷键（通常是F12、F11或ESC键，但不同型号的主板设定可能不同），接着从列表中选则使用U盘启动。之后，进入安装界面，选择适合的语言和输入法，最后点击“立即安装”。

若您同意许可协议，请选取“自定义安装”这一选项。务必删除所有已存在的分区，这样做将导致硬盘上的所有数据被清除。然后，点击“新建”按钮来设立新的分区。在选定了主分区之后，继续点击“下一步”以启动安装流程。在整个安装过程中，电脑将会自动进行多次重启。

安装完成之后，需要按照提示操作，对区域和键盘布局等基本信息进行设置。然后，创建用户账户并设置密码，建议您选择一个安全性较高的复杂密码。隐私设置完成后，系统安装工作也就结束了。

注意事项：





1. 重装系统会清空C盘所有文件，重要数据请提前备份

2. 确保电脑电源稳定，避免安装过程中断电

3. 建议记录原系统的产品密钥，可能需要重新激活

4. 安装完成后立即更新系统补丁和驱动程序