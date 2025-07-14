目前广受认可的个人电脑PE系统主要有微PE工具箱和优启通。它们在系统维护、数据恢复、硬件检测等多个方面均有出色表现，并且已经积累了大量用户。

微PE工具箱是以Windows PE系统为基础构建的，其体积虽小，但功能却十分完善。它兼容UEFI与传统的BIOS启动方式。工具箱内含DiskGenius分区软件、Ghost备份与还原功能、NT密码修改等实用功能。在最新版本中，它还增加了对NVMe驱动器的支持，能够识别最新的固态硬盘。该工具箱系统简洁，无任何捆绑软件，不会对用户系统文件进行修改，因此成为了技术人员的不二之选。

优启通以出色的兼容性闻名，能够维护从XP至Win11的所有Windows系统。它具备多项特色功能，如一键安装系统、驱动程序的备份与恢复、以及坏道检测与修复等。系统内集成了众多硬件驱动，即便在老旧的机器上也能保持流畅运行。此外，优启通还允许用户自定义PE环境，方便添加个人所需的工具软件。





选择PE系统时，要留意以下几点：首先，要确认下载途径是官方的，避免使用未经官方认证的版本；其次，需根据自家的电脑配置来挑选32位还是64位的版本；再者，使用时最好先断开网络，以防潜在的安全隐患。一般用户的话，微PE就能满足大部分的维护需求；而对于专业的技术人员，他们可能更倾向于功能更为丰富的优启通。

这两款PE系统持续进行更新，确保了对新硬件和系统的即时支持。使用时，建议您准备一个品质上乘的U盘，将其制作成启动盘并妥善保存，以便在系统遇到问题时，能够迅速进行维护处理。