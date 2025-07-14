win11此电脑在哪里

在Windows 11操作系统中，"此电脑"的图标并不会自动出现在桌面上。若需查找并使用"此电脑"，您可以采取以下几种途径：

1. 通过文件资源管理器

在任务栏上点击文件夹图标，打开文件资源管理器后，您会在左侧导航栏中发现“此电脑”这一选项。通过这个选项，您可以访问所有磁盘驱动器、设备以及网络位置。

2. 通过开始菜单

轻点“开始”键，将“此电脑”二字输入搜索栏，系统便会自动呈现相关搜索结果，随后点击即可轻松打开。

3. 通过桌面图标设置

如果希望在桌面上显示"此电脑"图标：

右键点击桌面空白处，选择"个性化"

进入"主题"设置

点击"桌面图标设置"





勾选"计算机"选项并点击确定

这样"此电脑"图标就会出现在桌面上了。

4. 通过运行命令

按下Win键和R键，启动运行窗口，然后输入"explorer shell:mycomputerfolder"，按下回车键，就能直接打开“此电脑”界面。

5. 通过快捷键

使用Win+E快捷组合键即可迅速启动文件资源管理器程序，打开后系统会自动展示“此电脑”的界面。

这台电脑是进入并控制计算机内所有存储介质的关键通道，涵盖了包括本地硬盘、便携式存储设备以及网络存储点。借助它，您可以轻松地浏览文件资料、检查磁盘容量以及进行存储设备的维护管理。

Windows 11的界面设计有所调整，不过“此电脑”的功能在Windows 10的基础上并未发生太大变化，只是在使用上需要我们稍微适应一下查找的方法。