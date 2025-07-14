u启动重装系统步骤win10

1. 准备U盘启动盘

需要准备一个至少8GB容量的U盘。然后下载u启动制作工具，将U盘插入电脑，运行该软件。在软件中选择“一键制作启动U盘”功能。请注意，制作过程中U盘将被格式化，所以请务必提前备份好所有重要数据。

2. 下载Windows10系统镜像

请从微软官方网站或其它信誉良好的渠道下载Windows 10的ISO镜像文件，推荐选择最新发布的版本，其文件容量大约在4至5GB之间。下载完成后，将这个镜像文件复制到已经准备好的启动U盘上。

3. 设置BIOS启动顺序

打开电脑，依次按下Del/F2/F12等键（按键种类因品牌而异）进入BIOS设置界面。在界面中寻找Boot选项，将USB设备设置为首选启动设备，完成设置后点击保存并退出。

4. 进入u启动PE系统

设备重启后，会自动跳转至U启动界面；在此界面中，挑选“新机型PE”选项，即可进入预先安装的环境。待环境加载完毕，你将看到那熟悉的Windows桌面界面。

5. 分区与格式化

启动DiskGenius分区软件。若硬盘为新购入，需先进行分区处理；若已有操作系统，则应对系统盘进行格式化（通常为C盘）。在操作前，务必备份好重要文件。

6. 开始安装系统

运行“Windows安装器”，选取存储在U盘中的ISO镜像文件。设定安装分区为已格式化的系统盘，然后点击“开始安装”按钮。

7. 等待安装完成





系统将自动展开文件并完成安装，整个过程大约需要15至30分钟。在此期间，电脑将多次重启，请确保不要拔出U盘或关闭电源。

8. 初始设置

安装完毕后，您将进入Windows的初始设置页面。在此页面，请按照提示进行操作，包括设置您的地区、键盘布局以及用户账户等。在此过程中，我们建议您创建一个本地账户，而不是选择微软账户。

9. 安装驱动程序

登录桌面界面后，首要任务是安装网卡驱动以实现网络连接。这可以通过使用u启动工具包内置的驱动安装工具自动完成，亦或直接从电脑的官方网站下载相应的驱动程序。

10. 系统优化与更新

执行Windows更新以安装全部补丁。可以按需调整系统配置，移除不必要的预装程序，安装常用的应用软件。

注意事项：

确保操作前备份所有重要数据

保持电源连接稳定，避免断电

建议使用原版系统镜像保证稳定性