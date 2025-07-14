Windows 10最近发布了KB5034441的累积补丁，主要目的是修复BitLocker加密功能存在的问题。但这个更新需要至少250MB的系统保留分区空间才能安装成功。许多用户在安装时遇到了空间不够的问题。针对这种情况，微软建议用户使用磁盘管理工具来增加系统保留分区的大小。

本次更新不仅对安全方面进行了修补，还增添了多项功能改进。任务栏的动画现在更加顺滑，开始菜单的运行速度也有所提升。微软对Windows Search的索引服务进行了优化，显著减少了系统资源的占用。另外，对于企业用户，此次更新还优化了组策略的处理流程，增强了策略执行的可信度。





必须注意的是，在这次版本更新之后，一些打印机可能会面临驱动程序兼容性的挑战，特别是那些年代较久远的型号。微软建议用户去打印机制造商的官方网站查阅，看是否有最新的驱动程序可供下载。此外，也有用户反映，更新后蓝牙连接的稳定性出现了下降，这种情况很可能是由于驱动程序更新所导致的。

安装更新完成之后，用户需要检查系统备份点是否已经顺利创建，并且要确保重要文件已经进行了备份。如果在更新过程中遇到了问题，可以尝试先卸载最近安装的第三方安全防护软件，或者使用Windows Update提供的故障诊断工具来解决问题。