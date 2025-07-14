网络共享打印机怎么设置

在网络空间里，部署一台公共打印机能显著提升办公效率，使得众多用户可以同时使用同一台打印设备。下面是具体的设置步骤：

1. 准备工作

请核对每台需使用该打印机的电脑，确保它们都已接入同一局域网。同时，务必检查打印机是否已妥善连接至主机，并确认相应的驱动程序是否已正确安装到位。

2. 主机设置

在连接打印机的电脑上，首先打开控制面板，接着选择“设备和打印机”这一项。随后，对目标打印机进行右键点击操作，选择“打印机属性”。进入“共享”选项卡后，勾选“共享这台打印机”。最后，设定一个共享名称，建议使用英文。

3. 网络设置

打开“网络和共享中心”页面，首先检查“网络发现”以及“文件及打印机共享”功能是否都已激活。接着，转到“高级共享设置”区域，确保将“专用网络”和“访客或公共网络”选项都调整为开启模式。

4. 共享权限设置

在打印机属性的“安全”标签页里，我们要对某些用户的打印权限进行设置。一般情况下，我们应该把“Everyone”用户组包含在内，并且授予他们打印的权限。

5. 客户端连接





在其他电脑上，您需要先打开“设备和打印机”这一菜单，然后点击“添加打印机”的选项。接着，系统会自动开始搜索网络打印机。找到共享打印机后，根据提示进行安装。如果自动搜索不成功，您可以手动输入主机电脑的IP地址和打印机共享名称，以此建立连接。

如果连接失败，检查防火墙设置是否阻止了打印机共享

确保所有计算机的工作组名称一致

在交换不同版本的Windows系统中的数据时，或许需要额外安装若干驱动软件。

维护建议：

定期检查打印机共享状态

为不同用户设置打印优先级

监控打印任务，避免出现队列堵塞

按照这些步骤执行，我们就能顺利构建起一个稳固的网络共享打印系统。如果在实施过程中遭遇难以克服的困难，可以查阅打印机制造商发布的详细技术手册，或者寻求专业技术的协助。