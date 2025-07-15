手机给u盘制作pe启动盘

制作PE启动盘是一项至关重要的工具，用于操作系统的修复与安装，而利用手机制作PE启动盘则是一种十分便捷的操作手段。下面，我将详细列出具体的操作步骤：，，，。

1. 准备工作：

一部支持OTG功能的安卓手机。

请选择容量至少为8GB的U盘，并推荐您使用USB 3.0或其以上版本的接口。

OTG转接头或OTG数据线。

PE系统镜像文件（如微PE、老毛桃等ISO文件）。

2. 下载必要工具：

在使用手机之前，您得先下载并部署一个支持写入ISO映像文件的应用软件，此类软件包括但不限于“DriveDroid”或“EtchDroid”。

3. 使用DriveDroid制作启动盘：

打开DriveDroid，授予应用root权限。

点击“创建空白镜像”按钮，将镜像的大小设置为4GB，这个容量足够存放PE系统。

将下载好的PE ISO文件复制到镜像中。

连接U盘至手机，选择“写入镜像到U盘”选项。





4. 使用EtchDroid制作启动盘：

打开EtchDroid应用，选择“从ISO文件写入”。

浏览并选择下载好的PE ISO文件。

插入U盘后，应用会检测到U盘，点击“写入”开始制作。

5. 验证启动盘：

将U盘插入电脑，接着需要重新启动电脑。在电脑启动时，要进入BIOS设置界面，这通常是通过按下F2、DEL或ESC键来完成的。

在启动选项中选择U盘作为第一启动项，保存设置并重启。

如果成功进入PE系统界面，则说明启动盘制作成功。

6. 注意事项：

部分手机可能不支持直接写入U盘，建议提前测试兼容性。

确保U盘中没有重要数据，制作过程会格式化U盘。

如果写入失败，可以尝试更换PE镜像文件或使用其他工具。

遵循这些步骤进行操作，您就可以轻松地利用手机制作出U盘的PE启动盘，无需依赖电脑，既便捷又高效。