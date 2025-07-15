联想官方原版系统下载

联想官方原版系统下载主要有以下几种方式：

1. 联想官方网站下载

联想官方网站上设有多种型号设备的正版系统下载专区，用户只需按照以下步骤操作即可获取：，，，，，，。

访问联想官网（）

在支持或下载页面输入机型编号

选择对应的操作系统版本

下载系统镜像文件

2. 联想恢复介质创建工具

一些联想品牌的电脑配备了恢复分区，用户可以通过使用Lenovo Recovery Media Creator工具来制作U盘恢复媒介。

运行预装的Lenovo Recovery工具

准备16GB以上容量的U盘

按提示创建可启动恢复介质

3. 联想一键恢复功能





部分机型支持一键恢复功能：

关机状态下按Novo键（或特定功能键）进入恢复界面

选择"系统恢复"选项

按提示完成系统重装

注意事项：

1. 下载前请确认机型完全匹配

2. 建议使用官方工具制作启动盘

3. 重装系统前备份重要数据

4. 建议下载数字签名完整的系统镜像

5. 系统激活可能需要联想服务编号