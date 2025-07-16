在Windows系统里，PrtSc键，也就是我们常说的打印屏幕键，是做屏幕截图时最频繁用到的快捷方式。一按这个键，就能抓取整个屏幕，然后把截图信息存到剪贴板里。要是想截取当前显示的窗口，可以试试同时按住Alt键和PrtSc键。

Windows 10或更新的系统提供了丰富的截图工具：按下Win键、Shift键和S键，即可激活截图工具栏，用户可选择截取矩形、不规则形状或整个窗口。截图完成后，内容会自动保存在剪贴板里，而要查看剪贴板的历史记录，只需按Win键加V键即可。

在Mac操作系统中，截图的快捷操作与Windows系统不尽相同。要全屏截图，需同时按下Command、Shift和数字3键；若想截取特定区域，先按住Command、Shift和数字4键，再选取所需截取的部分；若要截取某个特定窗口，在按住Command、Shift和数字4键的基础上，只需再按空格键即可。截图完成后，系统会自动将图片保存在桌面。





在使用截图功能时，部分键盘式笔记本电脑可能需要通过按下Fn键来实现。在众多浏览器和社交应用中，都内置了截图工具，比如微信的截图快捷键是Alt + A，QQ的截图快捷键则是Ctrl + Alt + A。

游戏玩家在多数游戏平台上普遍能通过截图快捷键来保存游戏画面，以Steam为例，该平台上的快捷键是F12。截图操作完成后，玩家可以在游戏库中轻松找到对应的图片文件。值得一提的是，一些显卡的驱动程序也提供了截图功能，比如NVIDIA的快捷键是Alt加F1。

图片截取后，可利用绘图软件、Photoshop等工具进行修改，亦或直接将其粘贴至聊天界面或文档之中。在Windows系统里，Snipping Tool截图工具以及“截图和草图”应用均提供了更为全面的编辑选项。