正版win7多少钱一套

微软在2009年推出的Windows 7系统是一款备受推崇的版本，尽管微软已经不再提供官方的技术支持，然而，仍有大量用户继续使用它。目前，正版Windows 7的市场价格是这样的：

Windows 7家庭普通版，也就是Home Basic版，其价格大约在399元左右。

Windows 7家庭高级版，售价大约为699元。

Windows 7专业版，售价大约为1399元。

Windows 7旗舰版（Ultimate）的价格大约是2460元。

这些价格是微软官方所推荐的零售价，但在实际购买过程中，由于销售渠道的不同，价格可能会有所变动。因此，我们建议您直接通过微软的官方网站或经过授权的经销商进行购买，以防止购买到盗版或二手授权的产品。

购买时需要注意：





确认是全新未开封的零售版

检查包装上是否有正版防伪标识

建议保留购买凭证和发票

确认产品密钥可以正常激活

Windows 7的安全更新已经停止，因此建议您考虑升级至Windows 10或11，这样可以得到更优的安全保障和功能支持。若您仍需继续使用Windows 7，那么请务必加强安全防护。