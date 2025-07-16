cpu性能天梯图2021

2021年的CPU性能榜单成为了硬件爱好者们关注的中心，其中详细展示了那一年的主流处理器的性能顺序。榜单通常包括英特尔和AMD这两大品牌的系列产品，并且涵盖了从入门级到高端旗舰级的各类CPU型号。

英特尔公司推出的第11代酷睿Rocket Lake系列处理器处于高端位置，尤其是其中的i9-11900K型号，它拥有8核心16线程的强大性能，以及高达5.3GHz的睿频速度，在消费市场独占鳌头。在中端市场领域，i5-11400F等型号占据了领导地位，而在入门级市场，赛扬和奔腾系列处理器则是主要构成。

AMD发布的采用Zen3架构的Ryzen 5000系列处理器表现非凡。特别是其旗舰产品Ryzen 9 5950X，凭借其16核心32线程的强劲实力，稳居性能排行榜首位。紧接着的是5900X、5800X等型号。在中端市场，5600X等型号同样表现出色，不仅性能出众，而且性价比极高。





值得关注的是，2021年的天梯图显示，AMD在单核性能上成功超越了英特尔；在多核性能方面，AMD依旧保持领先；此外，使用7nm工艺的Ryzen处理器在功耗控制上展现出了更为显著的优点。

在服务器CPU的市场中，英特尔的至强系列处理器和AMD的霄龙系列处理器都稳居性能榜单的顶端位置，这些高性能的CPU主要被用于专业工作站以及数据中心等场合。

天梯图显示，随着制程技术的进步，2021年的CPU在性能上有了明显提升，并且其能效比也得到了显著改善。这份天梯图对于消费者来说，可以依据他们的预算和需求，帮助他们选择最合适的处理器。