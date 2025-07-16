win7系统c盘满了怎么清理

当Win7系统的C盘空间不够用时，可能会引起系统运行速度减慢，同时还有可能遇到程序安装失败的问题。为了有效应对这一挑战，您可以尝试以下几种方法来清理C盘的占用空间：

1. 磁盘清理工具

启动电脑中的“计算机”程序，用鼠标右键点击C盘，随后选择“属性”功能，再点击进入“磁盘清理”功能。系统将自动检测文件，识别出可清理的文件，如临时文件、回收站资料、系统错误日志等。确定好需要删除的项目后，点击“确定”按钮即可完成操作。

2. 清理系统还原点

打开磁盘清理界面，首先点选“清理系统文件”，然后转至“其他选项”标签页。在该页面的“系统还原和卷影复制”区域，找到并点击“清理”按钮，即可清除那些较为陈旧的还原点。

3. 转移虚拟内存

在电脑操作界面，首先用鼠标右键点击，选择“属性”选项，随后进入“高级系统设置”界面。在界面上找到“性能”这一选项，点击它，再点击“设置”按钮。接下来，切换到“高级”标签页，点击“更改”按钮。在此操作过程中，记得取消勾选“自动管理”，并将虚拟内存的配置调整到另一个分区。

4. 删除休眠文件

以管理员权限启动命令提示符，然后输入"powercfg -h off"这一指令，即可顺利删除占据大量存储空间的休眠文件hiberfil.sys。

5. 清理临时文件夹

请对C:\Windows\Temp文件夹进行清空处理，移除其中的所有临时文件；同时，也请对C:\Users\用户名\AppData\Local\Temp文件夹内的临时数据执行删除操作。

6. 卸载不常用程序





在控制面板中，点击“程序和功能”选项，我们便可以对那些长时间未启用的应用进行卸载处理，尤其是那些安装于C盘且文件量较大的软件。

7. 移动用户文件夹

您可以将“我的文档”、“下载”、“桌面”等个人文件夹转移到不同的磁盘分区。只需对这些文件夹进行右键点击，挑选“属性”这一选项，再切换到“位置”这一标签页，即可完成相应的调整。

8. 清理浏览器缓存

通常情况下，各种浏览器的缓存数据一般都存储在用户的个人文件夹中，而对这些缓存资料进行定期的清理，能够有效减少存储空间的占用。

9. 压缩系统文件

执行"compact /compactos:always"指令后，系统文件会被压缩，这一操作能够显著降低所需的存储容量。

10. 使用专业清理工具

CCleaner这类专业的清理软件，能进行更深入的检测，同时能够彻底消除系统中的冗余文件。

经常进行这样的整理，能让C盘保有充足的空闲空间，进而使得系统运行更为顺畅。鉴于此，我提议至少每月进行一次彻底的清理工作。