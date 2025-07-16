安装路由器的详细步骤

1. 准备工作

确保已购买合适的路由器设备

准备好网线（通常随路由器附带）

检查宽带账号和密码是否齐全

准备一台可联网的电脑或智能手机

2. 硬件连接

将电源适配器接入路由器电源接口

使用网线将光猫/调制解调器的LAN口连接到路由器的WAN口

用另一根网线连接电脑和路由器的LAN口（可选）

接通电源，等待路由器指示灯正常亮起

3. 设备配置

打开电脑或手机的无线网络设置

找到路由器默认WiFi名称（通常在设备底部标签上）

连接该WiFi网络（初始密码也在设备标签上）

在浏览器的地址栏中输入相应的管理地址，例如192.168.1.1或者192.168.0.1。

4. 设置向导

首次登录需创建管理员密码

根据向导选择上网方式（通常为PPPoE）

输入运营商提供的宽带账号和密码

设置无线网络名称（SSID）和密码





选择适当的加密方式（推荐WPA2-PSK）

5. 高级设置（可选）

修改默认管理地址增强安全性

设置访客网络

配置家长控制功能

设置端口转发或DMZ（特殊需求时）

6. 测试连接

断开网线连接（如果之前有线连接）

使用移动设备连接新设置的WiFi

打开网页测试网络是否正常

进行网速测试确认连接质量

7. 故障排查

检查所有线缆连接是否牢固

确认指示灯状态是否正常

尝试重启路由器和光猫

如仍无法解决，可恢复出厂设置后重新配置

8. 安全建议

定期更改WiFi密码

关闭WPS功能

及时更新路由器固件