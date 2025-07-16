安装路由器的详细步骤

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1. 准备工作
确保已购买合适的路由器设备
准备好网线（通常随路由器附带）
检查宽带账号和密码是否齐全
准备一台可联网的电脑或智能手机
2. 硬件连接
将电源适配器接入路由器电源接口
使用网线将光猫/调制解调器的LAN口连接到路由器的WAN口
用另一根网线连接电脑和路由器的LAN口（可选）
接通电源，等待路由器指示灯正常亮起
3. 设备配置
打开电脑或手机的无线网络设置
找到路由器默认WiFi名称（通常在设备底部标签上）
连接该WiFi网络（初始密码也在设备标签上）
在浏览器的地址栏中输入相应的管理地址，例如192.168.1.1或者192.168.0.1。
4. 设置向导
首次登录需创建管理员密码
根据向导选择上网方式（通常为PPPoE）
输入运营商提供的宽带账号和密码
设置无线网络名称（SSID）和密码
选择适当的加密方式（推荐WPA2-PSK）
5. 高级设置（可选）
修改默认管理地址增强安全性
设置访客网络
配置家长控制功能
设置端口转发或DMZ（特殊需求时）
6. 测试连接
断开网线连接（如果之前有线连接）
使用移动设备连接新设置的WiFi
打开网页测试网络是否正常
进行网速测试确认连接质量
7. 故障排查
检查所有线缆连接是否牢固
确认指示灯状态是否正常
尝试重启路由器和光猫
如仍无法解决，可恢复出厂设置后重新配置
8. 安全建议
定期更改WiFi密码
关闭WPS功能
及时更新路由器固件
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