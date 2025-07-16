win7定时关机怎么设置

在Windows 7操作系统中，若要开启定时关机功能，操作流程并不复杂，具体操作方法包括以下几种：

1. 使用shutdown命令

同时，请按下Windows键与R键，以启动运行对话框。随后，在对话框中输入命令"shutdown -s -t 3600"。完成输入后，不要忘记按回车键执行。在整个操作过程中，以下事项需要特别注意：

-s 表示关机

-t 3600 表示3600秒后关机（1小时）

可以根据需要修改时间数值

2. 创建快捷方式

在桌面上点一下鼠标的右键，接着挑出“新建快捷方式”这一项。接着，在弹出的窗口里，把光标移到位置那一栏，输入“shutdown -s -t 3600”。把快捷方式的名称设置好之后，只需轻轻地点击这个快捷方式两下，就能轻松地完成定时关机的操作。

3. 使用任务计划程序

在控制面板中找到"任务计划程序"，创建基本任务：

设置触发器时间

操作为"启动程序"





请确保正确输入程序路径，即C:\Windows\System32，然后紧接着输入shutdown.exe。

参数填写 -s

4. 使用批处理文件

建立一个文本文档，输入“关闭系统并设置倒计时3600秒”的指令，然后将该文档保存为.bat格式，最后在两台机器上同时执行该文件。

取消定时关机：

按下Win键和R键，输入命令“shutdown -a”，即可取消先前设定的自动关机计划。

注意事项：

时间单位是秒，计算时要转换

关机前会提示保存工作

确保以管理员权限运行