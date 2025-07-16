电脑怎么设置定时关机win7

在Windows 7操作系统中，您可以通过多种途径来设定电脑自动关机，而这些途径均无需额外安装任何软件。其中，最普遍的做法是运用系统内置的"shutdown"指令。

启动“运行”对话框，通过按下Win键与R键同时，即可激活该窗口。在弹出的对话框中，输入“shutdown -s -t 3600”并按下回车键。数字3600表示系统将在1小时后自动关闭，您可以根据实际情况调整这个时间。完成操作后，系统会显示一个提示框，告知您关机计划的具体时间。

采用第二种方法，我们可以建立快捷指令。首先，在桌面的空白区域，用鼠标右键点击，然后从弹出的菜单中选择“新建”并点击“快捷方式”。接着，在出现的对话框中的位置栏输入“shutdown -s -t 3600”，点击“下一步”，并为这个快捷指令取一个名字。此后，只需双击这个快捷指令，即可启动定时关机功能。





若要取消已设定的自动关机，请于“运行”界面输入“shutdown -a”指令并按下回车键。随后，系统将显示提示信息，告知您关机任务已成功取消。

对于需要精确控制关机的用户来说，任务计划程序是一个不错的选择。您只需在开始菜单的搜索框中输入“任务计划程序”，然后点击打开。接下来，创建一个新任务，将触发器设定为特定的时间点，选择操作为“启动程序”，在程序或脚本栏中输入“shutdown”，并在参数栏中输入“/s”。通过这样的设置，您就能精确地设定一个关机的时间。

运行这些指令时，必须以管理员权限进行，这样才能保证它们能够正确执行。若遇到权限不足的情况，请通过管理员身份运行的命令提示符窗口输入相关命令。