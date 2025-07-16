win10自带系统还原

Windows 10内置的系统还原工具相当实用，它能在系统遇到问题后，帮助恢复到之前的稳定状态。该功能会定时生成系统还原点，亦或是在用户安装新的驱动或软件时，自动建立起还原点。

启用系统还原功能前，请先确认该功能已开启。您可以在控制面板中找到“系统”这一选项，接着点击“系统保护”。在此界面，您可挑选需要保护的系统驱动器，并对还原选项进行设置。一般而言，建议至少为系统分区——通常是C盘——开启系统还原功能。

创建还原点的步骤十分简便：只需在系统保护标签页中点击“创建”按键，随后依照向导指示操作。系统会自动保存当前系统的状态，涵盖系统文件、注册表配置以及已安装的应用程序等。若需进行系统恢复，只需在同一界面点击“系统还原”按键，挑选一个先前设置的还原点进行恢复操作。





进行系统恢复操作时，需留意以下事项：首先，此操作不会对个人文件造成影响，但会移除自还原点建立以来安装的应用程序及驱动程序；其次，系统恢复需要占用一定量的磁盘空间，若空间不足，则可能无法成功创建还原点；最后，并非所有问题都能通过系统恢复得到解决，若系统损坏严重，可能需要采取更为彻底的恢复手段。

与第三方备份工具相较，Windows内置的系统恢复工具使用起来更为简便，对于一般用户而言，它已能满足解决大部分系统故障的需求。因此，建议用户定期核实系统恢复功能是否运作正常，且在实施重大系统调整之前，最好手动设置一个恢复点。