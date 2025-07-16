电脑设置每天自动关机

电脑每日会自动完成关机操作，这项功能相当实用；它能帮助人们形成稳定的作息模式，并且还能避免因遗忘关机而导致的能源消耗。不论是Windows还是Mac系统，都内置了这一功能的配置选项。

Windows系统设置方法：

1. 打开"任务计划程序"（可通过搜索栏找到）

2. 在右侧操作面板选择"创建基本任务"

3. 输入任务名称如"每日自动关机"，点击下一步

4. 选择"每天"触发器，设置具体关机时间

5. 选择"启动程序"操作类型

在程序或脚本的输入框中输入“shutdown”命令，然后，在参数输入框中输入“/s /f”。

7. 完成创建

Mac系统设置方法：





1. 打开"系统偏好设置"→"节能器"

2. 点击右下角的"定时"按钮

3. 勾选"关机"选项

4. 设置具体时间和重复周期为"每天"

5. 点击"好"保存设置

注意事项：

关机前建议保存所有工作文档

如果电脑正在执行重要任务，建议提前取消自动关机

在关机之前，您能够开启一个提醒功能。比如，在Windows系统里，您只需输入命令“/s /t 60”，这样设置后，电脑就会在60秒后自动启动关机流程。