无线路由器怎么重新设置

在重新配置无线路由器之前，得先找到路由器背面的小孔，那里藏着重置键。这通常是个小孔，得用回形针或牙签等细长物品去按。然后，持续按住这个重置键大约十秒钟，注意看路由器的指示灯是否开始快速闪烁。如果看到指示灯快速闪烁，那就意味着路由器已经恢复到了出厂时的初始设置。

设备恢复到最初状态后，请用网线将您的电脑和路由器连接，或者选择无线方式连接到路由器已配置的WiFi网络。一般而言，路由器预设的WiFi名字和密码都会贴在机身背面的标签上。连接完成后，在浏览器地址栏输入路由器的管理IP，比如192.168.1.1或者192.168.0.1，接着按回车键即可。

进入路由器管理界面，系统会提示您设定新的管理密码。建议您选择一个结构复杂的密码，并且要妥善保存。然后，您需要对网络接入方式进行配置，一般有三种不同的选择可供您选择。

PPPoE拨号技术用于宽带网络的连接，操作时需输入服务商所提供的用户名和密码。

2. 动态IP：适用于自动获取IP的上网方式

3. 静态IP：需要手动填写IP地址、子网掩码等网络参数

配置好网络接入后，就要着手无线网络的设置。最好给WiFi起一个既特别又好记的名字，也就是SSID。然后，挑选WPA2-PSK或WPA3-PSK这样的加密模式。同时，别忘了设置一个安全的无线密码。如果路由器支持双频段，就要分别对2.4GHz和5GHz频段的无线网络进行独立配置。

请仔细核对各项参数是否准确，无误后点击“保存”键。保存成功后，路由器可能会自动重启。重启结束后，请使用新设定的无线密码接入WiFi，并进行网络连通性测试。若使用过程中遭遇难题，可尝试再次核实每一步的设置是否准确无误。