系统崩溃无u盘怎么重装

电脑系统若出现问题，若恰好没有U盘在手，重装系统确实会让人感到挺棘手的。但别着急，还是有多种方法可以尝试。以下是一些无需U盘也能完成系统重装的解决方案。

1. 使用系统恢复分区

众多电脑品牌，包括联想、戴尔、惠普等，出厂时都配备了系统恢复分区。启动电脑时，只需按下一个特定的快捷键，比如F11、F12或ESC等（不同品牌所用的按键不同），就能进入恢复界面。在恢复界面里，你可以选择进行“恢复出厂设置”或者“系统还原”的操作。请注意，进行这一操作会导致所有个人信息被清除，所以最好提前将那些重要的资料进行备份。

2. 利用Windows内置的重置功能

若系统成功进入登录页面或达到安全状态，便可以尝试使用Windows自带的恢复工具。具体操作流程涵盖：

进入“设置” > “更新和安全” > “恢复”。

选择“重置此电脑”，点击“开始”。

选择“删除所有内容”或“保留我的文件”，按照提示完成操作。

此方法需要系统功能基本正常，否则可能无法使用。

3. 通过ISO镜像文件直接安装

若系统启动时出现故障，即便如此，若已顺利过渡至预安装环节，抑或已从其他计算机中下载了ISO镜像，此时可以尝试以下几种处理办法：

下载对应版本的Windows ISO镜像文件。

请采用WinRAR等解压软件对ISO文件进行展开，接着将解压得到的文件存放到非系统分区，比如D盘。





运行解压后的“setup.exe”文件，按照提示重装系统。

请注意，执行此操作可能会影响系统某些功能的正常使用，并且不能确保在所有情况下都能达到预定的效果。

4. 借用局域网或另一台电脑辅助安装

若周围有其他电脑可以使用，可通过局域网或者使用移动硬盘，暂时制作出启动碟。

在其他电脑上下载Windows ISO镜像文件。

若您拥有移动硬盘或SD卡等存储设备，可导入ISO格式文件，此时可借助Rufus等软件来完成这一操作。

将移动设备与出现问题的电脑连接，然后对BIOS里的启动顺序进行调整，最后必须重新安装操作系统。

5. 使用云端系统恢复工具（需网络支持）

一些厂商推出了云端恢复软件，例如戴尔的SupportAssist OS Recovery。在使用此软件前，用户需在BIOS中激活网络功能，并确保设备能连接到互联网。随后，用户需下载恢复镜像，系统便会自动进行重装。但这种方法对网络稳定性要求较高。

注意事项：

重装前务必备份重要数据，避免丢失。

确保电脑电量充足或连接电源，避免过程中断电。