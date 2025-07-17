怎么用u盘制作系统启动盘

请提前准备好一个容量大于8GB的U盘，并确认U盘内没有存放任何关键数据，因为接下来的制作启动盘步骤会对U盘进行格式化处理。此外，您还需要下载Windows官方发布的镜像文件，该文件的格式是ISO。您可以通过访问微软的官方网站来获取最新版本的镜像文件。接下来，下载Rufus软件，这是一款免费的、开源的启动盘制作软件，适用于Windows和Linux系统。

将U盘插入电脑后，启动Rufus软件，软件会自动识别出U盘。然后，切换至"设备"标签页，挑选你的U盘，并点击"选择"按钮。此时，要找到并选中已下载的ISO镜像文件。在分区类型上，选择"GPT"；在目标系统类型上，选择"UEFI"。文件系统应保留为FAT32格式，簇大小无需修改。

点击“开始”键后，系统会提醒您U盘里的所有资料将被清除，您确认无误后，制作过程便会自动启动。这一过程大概需要10到30分钟，实际耗时会根据U盘的读写速度和系统镜像文件的大小有所不同。制作完毕后，软件会弹出“准备就绪”的提示，这时您可以放心地将U盘安全拔出。





将制作完成的启动盘插入目标电脑，开机时需按下BIOS设置中的启动选项键（一般而言是F12、F2或ESC等，但具体按键可能因主板型号而异）。接着，在出现的启动菜单中挑选U盘启动项，电脑便会进入系统安装的界面。依照屏幕上的提示完成分区及格式化等步骤，即可顺利完成新系统的安装。

使用启动盘安装系统时，请留意以下事项：务必确认电脑能否支持UEFI启动模式；若计划安装Windows 7，可能需要额外安装USB 3.0的驱动；在正式安装前，请务必备份电脑中的关键数据；若遇到难题，可尝试重新制作启动盘或更换U盘。