联想笔记本电脑哪款好用性价比高

联想品牌提供的笔记本电脑型号丰富多样，针对不同消费者的经济能力和使用需求，都推出了性价比高的产品。以下是一些值得推荐的高性价比型号：，

联想小新Air 14型号搭载了AMD锐龙5或7系列处理器，内存容量高达16GB，并配备了512GB的SSD固态硬盘。该机型拥有14英寸的屏幕，能够覆盖100%的sRGB色域。机身采用了轻薄的设计，材质为金属，非常适合学生和办公人士使用。其售价大致在4000至5000元之间。

联想推出的ThinkBook 14系列笔记本，主要面向商务人士使用。该系列笔记本提供了Intel i5和AMD R5两种处理器供用户选择，同时支持内存升级。接口种类多样，具备指纹解锁功能。价格方面，大约在4500元到5500元之间。

联想拯救者R7000，作为游戏笔记本中的佼佼者，性价比极高。该机型搭载了AMD R7处理器，并配备了RTX3050显卡。内存容量高达16GB，SSD存储空间为512GB。更值得一提的是，它还配备了120Hz高刷新率的屏幕。在价格方面，大概在6000到7000元这个区间。

联想推出的YOGA 13s被定位为超极本，其屏幕分辨率达到了2.5K级别，重量轻至1.22kg，还配备了人脸识别技术。这样的特性使得它非常适合那些经常需要外出办公的用户使用，而且其价格大约在5000元左右。

选购建议：





预算4000-5000元：优先考虑小新Air系列

需要商务功能：ThinkBook更合适

游戏需求：拯救者R7000起步

追求便携：YOGA系列是优选

联想电脑广受欢迎，主要得益于其完善的售后服务和稳定的品质保证。鉴于此，我们建议消费者优先选择官方或正规途径购买，以免买到翻新产品。在选购前，不妨关注电商平台上的促销活动，这些优惠往往能让消费者以更低的价格购买到心仪的产品。