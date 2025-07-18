联想笔记本一键恢复出厂系统

使用联想笔记本的快速恢复出厂设置功能，用户可以轻松将电脑恢复至最初安装时的状态，有效应对系统运行不畅、遭受病毒侵袭或软件不兼容等状况。

启用联想一键恢复功能前，请先确认电脑已完全关闭。随后来到笔记本的侧面，寻找标记为Novo的小孔。用回形针等小工具轻触该按钮。电脑将自动开机并展示恢复界面。在此界面，选择“系统恢复”选项，并依照屏幕上的指示进行操作。

使用一键恢复功能前，请注意以下几点：首先，恢复操作会将C盘内的所有数据清除，因此请务必提前将重要文件备份；其次，要保证电脑连接了电源适配器，以防在恢复过程中出现断电情况；最后，恢复过程可能持续30分钟至2小时不等，请您耐心等待。

若一键恢复功能出现异常，这或许是因为恢复分区遭到了损坏。在这种情况下，您可以通过访问联想官方网站下载恢复镜像，并利用它来制作启动U盘，以此恢复系统。对于较新的联想笔记本电脑，您还可以借助Lenovo Vantage软件内置的恢复功能进行操作。

一键恢复操作将使系统恢复至初始出厂设置，预装的软件将一并还原，然而，用户个人安装的程序则需重新进行安装。因此，我们建议在完成恢复操作后，立刻制作系统备份，以便在下次恢复时，能够保留当前的软件配置。