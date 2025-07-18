手机给电脑重装系统教程

安装电脑操作系统对手机用户而言并不繁琐，只需备有一部安卓手机和几款必须的软件，便能轻松完成。接下来，我会逐步介绍这一过程的详细步骤：，。

在开始操作之前，您需要下载相应的工具。DriveDroid和Windows ISO镜像文件都是不错的选择。您可以在安卓手机上安装DriveDroid，它可以将手机的存储空间模拟成可启动的U盘。

完成所有准备工作后，我们便可以开始下载系统镜像文件。建议您访问微软的官方网站，下载官方提供的Windows系统ISO文件，或者从信誉可靠的第三方镜像站点进行下载。下载完毕后，请将ISO文件保存在您的手机存储空间中。

操作步骤：

打开DriveDroid软件，点击屏幕上的加号图标，然后将刚刚下载的ISO文件添加进去。

2. 选择"Read-only"模式挂载ISO文件

3. 用数据线将手机连接至需要重装系统的电脑

在电脑的BIOS设置中，需挑选通过USB设备启动的选项。请注意，不同型号的电脑进入BIOS的操作方式不尽相同，通常是在开机过程中，通过按下F2、F12或DEL键即可实现。

5. 选择识别到的手机存储设备作为启动项





6. 按照屏幕提示完成系统安装

注意事项：

确保手机有足够存储空间（至少8GB）

建议使用原装数据线连接

安装过程中保持手机充电状态

重要数据提前备份

不同手机可能需要开启OTG功能

此方案非常适合那些暂时没有U盘但又急需重装系统的人，这样一来，也就无需额外购买U盘，节省了开支。与传统的通过U盘安装系统的方式相比，使用手机安装系统既方便又灵活，而且可以随时更换成不同的系统镜像。