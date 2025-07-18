win10电脑提速20倍只需这4步

1. 清理磁盘空间

进入“此电脑”，用鼠标右键点击C盘，选择“属性”选项，进入“磁盘清理”界面。在窗口中，勾选所有可清理的选项，尤其是注意“临时文件”和“回收站”。操作完成后，点击“清理系统文件”按钮，将所有项目勾选。这样做后，电脑可释放出大量存储空间，使系统运行更加流畅。

2. 禁用开机启动项

请按照以下步骤进行操作：首先，使用Ctrl+Shift+Esc快捷键打开任务管理器；随后，切换至“启动”标签页；接下来，对那些不必要的程序进行右键点击，并选择“禁用”功能；建议只保留杀毒软件和必需的系统程序，其余程序应全部禁用。采取这种方法，可以显著减少开机所需时间，提升系统启动速度。

3. 优化电源设置





进入控制面板，点击“电源选项”按钮。切换至“高性能”模式，再点击“修改计划设置”，然后选择“修改高级电源设置”。在设置中找到“处理器电源管理”，将“最小处理器状态”设置为100%，并将“系统散热方式”改为“主动型”。按照这些步骤操作完毕，CPU将能够保持全速稳定运行。

4. 更新显卡驱动

点击开始菜单，用鼠标的右键进行点击，在弹出的菜单中选择“设备管理器”。接下来，在设备管理器中寻找并展开“显示适配器”这一分支。再接着，对显卡进行右键点击，选择“更新驱动程序”这一操作。在出现的选项中，勾选“自动搜索更新的驱动程序”，然后按照屏幕上的提示，逐步完成驱动程序的更新过程。新的驱动程序明显增强了图形处理能力，尤其在游戏和视频播放方面，其处理速度得到了显著提高。