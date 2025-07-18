固态硬盘怎么安装系统

安装固态硬盘系统相对容易，却涉及若干基础工具与步骤。首先，得准备一个至少8GB容量的U盘启动盘。然后，需下载系统镜像文件，这一步可选择使用微软提供的工具，亦或是第三方软件如Rufus来制作启动盘。

完成启动盘的制作后，关闭电脑，接着将固态硬盘正确安装在电脑主机内。打开电脑，进入BIOS设置界面，一般是通过按下DEL、F2或者F12键来进入。在BIOS设置中，需将启动模式切换至UEFI模式，并将U盘设置为首选启动设备。完成设置后，记得保存并退出，然后重新启动电脑。

进入系统安装页面，挑选“自定义安装”选项。在分区页面，你会看到新安装的固态硬盘。建议首先删除所有现有的分区。接着，点击“新建”按钮，系统将自动生成必要的EFI和恢复分区。然后，为系统盘分配容量，至少保留100GB的空间为宜。

安装步骤将自动执行，在此过程中，电脑可能会多次重启。一旦安装结束，建议您尽快安装主板芯片组驱动程序、SSD管理工具以及系统更新。这样做可以保证固态硬盘达到最佳工作状态，同时也能有效延长其使用寿命。

最后进入系统后，建议进行一些优化设置：





1. 关闭磁盘碎片整理（固态硬盘不需要）

2. 开启TRIM功能

3. 检查4K对齐情况

4. 设置适当的虚拟内存大小