windows+r怎么按

在Windows操作系统中，那个带有Windows标志的按键，即我们所说的Windows键，与R键结合使用，是一种非常实用的快捷方式。运用这个快捷组合，我们可以快速打开“运行”对话框。这种操作在日常工作中，无疑能极大地提高我们的工作效率。

要使用这个快捷键组合，请按照以下步骤操作：

请仔细查看您的键盘，确认其中存在Windows键，该键一般位于键盘的左下角，夹在Ctrl键和Alt键之间。

2. 用左手小指或无名指按住Windows键不放。

3. 同时用右手食指按下字母R键。

4. 松开这两个键，屏幕上会立即弹出"运行"对话框。

在“运行”界面中，您可以输入各式各样的指令，这样能快速地获取到系统的各项功能，例如：





输入"cmd"可以打开命令提示符

输入"control"可以打开控制面板

输入"calc"可以打开计算器

输入"mspaint"可以打开画图工具

此快捷键适用于所有Windows系统的最新版本，包括Windows 10和Windows 11。若您的键盘上没有Windows键，比如某些较老或特定型号，您可以在开始菜单处点击右键，然后挑选“运行”这一选项，这样也能达到同样的效果。

请务必记住这个快捷键组合，并且要保证自己能够熟练地掌握它。这样做可以帮助你在使用Windows系统时提高工作效率。随着你使用次数的增加，你将慢慢体会到它为你节省的时间。