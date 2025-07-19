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老桃毛u盘重装win10系统教程

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1. 准备工作

准备一个容量8GB以上的老桃毛U盘

下载Windows 10官方ISO镜像文件

备份重要数据

确保电脑满足Win10最低配置要求

2. 制作启动U盘

插入U盘到电脑USB接口

下载并运行老桃毛U盘启动盘制作工具

选择"ISO模式"，浏览选择下载的Win10镜像

点击"开始制作"按钮，等待完成

制作完成后拔出U盘

3. BIOS设置

重启电脑，连续按Del或F2进入BIOS

找到"Boot"选项，设置U盘为第一启动项

保存设置并退出BIOS

4. 系统安装

从U盘启动后进入Win10安装界面

老桃毛u盘重装win10系统教程


选择安装语言、时间和货币格式

点击"现在安装"

输入产品密钥或选择"我没有产品密钥"

选择要安装的Win10版本

接受许可条款后点击下一步

选择"自定义：仅安装Windows"

选择要安装系统的分区，格式化后继续

等待安装完成，系统会自动重启多次

5. 安装后设置

设置地区、键盘布局

创建本地账户或登录Microsoft账户

配置隐私设置

等待系统完成最后设置

6. 安装驱动和软件

通过Windows Update自动安装驱动

手动安装显卡、声卡等特殊驱动

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