win10 iso下载

微软官方所提供的Windows 10安装镜像，也就是所说的ISO文件，用户可以轻松从微软的官方网站进行下载。下面将为您详细列出获取Windows 10 ISO文件的步骤及具体操作方法：

1. 访问微软官方下载页面

打开浏览器，访问微软的官方网站，并点击进入Windows 10的下载专区（网址为：）。该专区提供的下载途径非常可靠和安全，可以确保用户不会下载到被恶意修改的镜像文件。

2. 选择下载方式

页面上设有“一键下载工具”的按钮，该按钮对应的是微软公司开发的Media Creation Tool。下载并启动该工具，根据提示指引进行操作，用户可以自主选择生成安装盘，或者直接下载ISO镜像文件。

3. 选择ISO下载选项

打开程序，选择“为其他电脑制作安装光盘”的功能，然后按照提示操作。在“选择介质类型”这一步骤中，选择“ISO文件”，软件就会自动下载Windows 10的最新ISO镜像文件。

4. 版本选择

下载软件时，需注意选择合适的操作系统版本，例如家庭版或专业版，还要确定语言和架构类型，是32位还是64位。请根据您的具体需求进行选择，一般来说，现在的电脑大多能够兼容64位系统。

5. 保存ISO文件

选定了存放位置之后，请稍作等待，直至文件下载完成。根据网络连接的不同，下载所需的时间可能会有所不同，短则几分钟，长则数小时。下载完成之后，您将得到一个体积约为5GB的ISO格式文件。

6. 验证下载

为确保下载的文件保持完整性，我们需使用SHA-1哈希值进行核实。微软官方会公布各版本ISO文件的精确哈希值，我们可利用校验工具进行核对比较。

7. 制作启动盘

下载完成之后，您可以选择使用Rufus等工具将ISO镜像文件烧录到U盘里，制作成可以启动的碟片。另外，您也可以选择将ISO文件直接挂载到操作系统中，以此来进行系统的安装。

注意事项：

请确保有足够存储空间（至少8GB）

建议使用稳定的网络连接

下载前确认系统兼容性要求

保留好产品密钥以备安装时使用

企业用户可能需要通过VLSC渠道获取ISO

若无产品密钥，可先下载ISO文件进行安装。安装完成之后，系统将保持在未激活状态。在这种状态下，某些功能可能会受到一定程度的限制。