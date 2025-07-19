安装Windows 10系统有两种方法：一种是使用微软官方推出的工具，另一种是选择第三方的PE工具。在进行操作前，请记得备份重要资料，同时要确认U盘的容量至少为8GB。

一、使用微软官方工具重装步骤：

请访问微软的官方网站，然后下载名为Media Creation Tool的程序。

2. 运行工具选择"为另一台电脑创建安装介质"

3. 选择U盘作为介质，等待下载完成

4. 将U盘插入需要重装的电脑

5. 开机进入BIOS设置U盘启动

6. 按照安装向导完成系统安装

二、使用PE工具重装步骤：

1. 下载微PE等工具制作启动U盘

2. 将Windows 10镜像文件放入U盘





3. 从U盘启动进入PE系统

4. 使用分区工具格式化系统盘

5. 运行安装程序完成系统安装

1. 找不到启动项：检查BIOS中是否禁用USB启动

2. 安装失败：检查镜像文件是否完整

3. 驱动问题：建议提前下载网卡驱动

4. 激活问题：数字许可证会自动激活

安装完成后建议：

1. 立即更新系统补丁

2. 安装必要驱动程序

3. 设置系统还原点