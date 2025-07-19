windows10家庭版激活码免费

获取Windows 10家庭版的激活码时，必须确保其来源的合法性，因为微软官方并未提供免费的正式版激活码。以下是一些合法的激活系统途径，供您参考：

安装完成后，您可以在不激活的状态下免费试用30天；在这期间，所有功能均可无限制使用；不过，试用结束后，您的个性化设置将受到限制。

教育优惠方面，校内师生可以借助学校提供的电子邮箱提交申请，以获取教育版的使用授权，申请时需对以.edu结尾的邮箱进行核实。

微软官方网站有促销活动：留意官方商城推出的限时优惠，偶尔能享受到较大的折扣。





购买带有预先安装正版操作系统的品牌电脑时，激活所需的信息已经被嵌入到了主板上的BIOS中。

第五条：企业用户若要使用KMS激活，需借助组织内部的KMS服务器进行，并且必须连接到内网。

微软为残障人士设立了专门的辅助技术通道，该通道提供免费的激活服务，但用户需通过在线方式验证自己的资格。

不建议您使用那些第三方网站声称的“免费激活码”，因为这些往往涉及盗版活动，且可能含有恶意软件。若系统长时间未激活，您会在桌面的右下角看到水印，但基本功能依旧可用。对于预算有限的用户，我们建议选择Windows 10 S模式，或者考虑转向使用Linux系统。