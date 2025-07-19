如何查看自家wifi密码

若您的电脑系统为Windows且曾成功连接无线网络，需查看密码，请先在屏幕右下角任务栏点击网络图标，然后从弹出的菜单中选“打开网络和Internet设置”，最后进入“网络和共享中心”即可查看到密码。在左侧菜单里，您应当挑选“调整适配器参数”这一选项，然后对已连接的WiFi实施鼠标右键点击，并从弹出的菜单中选择“查看连接状态”。完成这一步后，点击“无线连接属性”按钮，切换至“安全”标签页。在该页面上，您需要勾选“展示密码字符”这一选项，这样一来，您就能清楚地看到WiFi的密码了。

Mac用户需启动名为“钥匙串访问”的应用，此应用可通过Spotlight搜索功能找到。启动应用后，在左侧菜单中选择“系统钥匙串”，接着在右侧界面中查找WiFi名称。选中该名称，勾选“显示密码”选项，随后输入管理员密码，即可顺利查看已保存的WiFi密码。

若您手握安卓设备且此前已与该网络建立连接，请进入“设置”界面，定位至“网络与互联网”选项，点击进入，再选择“WiFi”，找到您所连接的WiFi名称，随后点击进入。接下来，选择“分享”或“查看密码”功能。在执行过程中，您可能需输入手机解锁密码，或进行指纹验证，以确保能够顺利查看WiFi的完整密码。





通常情况下，您会在路由器背面发现一张贴纸，贴纸上写明了路由器默认的WiFi名称和密码。若需查看或修改密码，请先将电脑通过网线与路由器相连，或者通过WiFi进行连接。确保连接成功后，在浏览器地址栏输入路由器的管理页面地址，一般会是192.168.0.1或者192.168.1.1。然后，请您输入管理员的用户名和登录密码，通常用户名为admin，密码同样为admin。完成这一步骤后，您便可以进入无线网络配置界面，在那里您可以对WiFi密码进行查看或修改。

如果前面提到的方法都无效，那么可以尝试重新启动路由器。首先，需要找到路由器上的重置孔，用细长的牙签轻轻按住，大约持续10秒钟，直到所有的指示灯开始闪烁。这样做之后，路由器会回到出厂时的默认设置。之后，可以用路由器背面的默认WiFi密码来连接网络。请注意，实施此方案会使得所有定制化的设置被清除，所以通常情况下，我们建议您只有在实在别无他法的情况下才考虑使用这一手段。