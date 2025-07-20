纯净系统u盘制作方法

制作一个无污染的系统U盘，您得准备一个容量不低于8GB的U盘和官方的系统镜像文件。首先，您得下载微软官方的Media Creation Tool工具，接着启动它，选择“为其他电脑制作安装盘”这一功能。之后，您还需选择合适的语言、版本和系统架构。将U盘插入电脑，然后在工具界面里选择“U盘”这一选项，稍作等待，系统文件便会自动下载至U盘并完成写入。整个过程大概需要30到60分钟，具体时长取决于网络速度和U盘的性能。

使用Rufus工具来创建系统U盘同样可行。首先，得下载Rufus的便携版并启动它。然后，把U盘插到电脑上。在设备选项里，找出你要用的U盘。接下来，点“选择”按钮，把下载好的ISO镜像文件加载进去。至于分区类型，根据你的需求来选，是GPT（适用于UEFI）还是MBR（适用于传统BIOS）。在文件系统设置上，我们推荐您使用系统默认的FAT32格式。完成这一步后，请轻触屏幕上的“开始”按键，稍作等待，直到制作过程顺利结束。





制作完毕后，您可以在主板BIOS里将U盘设置为首要启动选项，以此来检查制作是否顺利。为了提高安装速度，建议您选用USB3.0接口的高速U盘。为了确保系统不受污染，最好直接从微软的官方网站下载镜像文件，不要使用第三方修改过的镜像。另外，请记得，U盘上的所有数据都会被清除，所以在操作之前，务必备份好重要文件。制作完毕后，对U盘实施写保护措施，以防病毒侵害。