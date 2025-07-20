路由器密码忘记了怎么办

很多人在使用过程中都会遇到忘记路由器密码的问题，但这个问题其实有多种解决途径。你可以先检查路由器的背面或底部，大多数品牌的路由器都会在标签上明确标出默认密码。如果发现标签损坏或密码已被修改，不妨尝试一些常见的默认密码组合，比如"admin"和"password"。

如果前面提到的方法都不管用，不妨试试把路由器恢复到出厂设置。得在路由器上找到那个reset键（通常是个很小的洞），然后用回形针按住它，大约十秒钟左右，直到你看到指示灯开始闪烁。重置完成后，路由器会恢复到出厂时的默认密码和设置，但之前所有的个人化设置都会被抹掉。





重置操作完毕后，请立即访问路由器的管理界面，对初始密码进行更新。一般情况下，登录地址为192.168.1.1或192.168.0.1，相关信息通常标注在路由器的标签上。切换到无线设置选项，您便可以调整Wi-Fi的名称和登录密码。

为了保障安全，请设置一个结构复杂的密码，其长度应不少于12个字符，并且必须包含大小写字母、数字以及特殊符号。请避免使用生日、电话号码等容易被他人推测的信息来作为密码。您可以选择将密码存储在密码管理软件里，或者放在一个安全可靠的地方，以防止忘记密码。