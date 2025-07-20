如何把u盘做成windows系统盘

将U盘转变为Windows系统的安装或修复介质是一项实用的技能。这项技能可以应用于系统的安装或修复过程。以下是实现这一目标的详细操作步骤：

1. 准备工作

容量至少8GB的U盘（建议16GB以上）

Windows ISO镜像文件

可用的Windows电脑

2. 下载工具

在微软的官方网站上，您能够找到Windows Media Creation Tool这款工具。这款工具是由微软官方直接提供的。

3. 制作步骤

(1) 插入U盘（注意备份U盘数据，制作过程会格式化U盘）

(2) 运行Media Creation Tool

(3) 选择"为另一台电脑创建安装介质"

(4) 选择语言、版本和体系结构（64位或32位）

(5) 选择"U盘"选项

(6) 选择你的U盘





(7) 等待制作完成（可能需要30-60分钟）

4. 使用注意事项

制作完成后，U盘将显示为"ESD-USB"

不要修改U盘内的文件

使用前需要设置BIOS从U盘启动

5. 替代方法

若没有Media Creation Tool，可以选择使用Rufus工具来进行操作。

(1) 下载并运行Rufus

(2) 选择U盘设备

(3) 选择下载的ISO文件

(4) 点击"开始"按钮

制作完毕后，您即可使用该U盘进行Windows系统的安装。务必留意，在BIOS的设置里，需将U盘设定为首选的启动媒介。