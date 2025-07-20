联想集团的官方网站是全球用户获取信息的官方平台，这里提供包括最新产品资讯、技术支持、驱动程序下载以及在线购物等多种服务。作为集团官方的渠道，官网确保了信息的准确性与权威性，让用户能够及时了解到最新的产品动态和官方推出的优惠活动。

联想官网主要分为以下几个板块：

1. 产品展示区

笔记本电脑品牌包括ThinkPad、Yoga、Legion以及IdeaPad等多个系列。

台式电脑品牌包括ThinkCentre、Legion以及IdeaCentre等多个系列。

平板电脑：Tab系列

智能手机：moto系列

配件：显示器、耳机、键盘等周边产品

2. 服务支持

驱动下载：根据产品型号查询和下载最新驱动

在线客服：7×24小时技术咨询服务

保修查询：输入序列号查询保修状态

维修服务：预约线下维修点

3. 购物专区

官方商城：保证正品行货





优惠活动：定期推出限时特惠

企业采购：大客户专属通道

4. 企业服务

企业解决方案

定制化服务

行业案例展示

5. 关于联想

公司介绍

投资者关系

企业社会责任

联想官方网站提供多语言版本服务，涵盖中文、英文、日文等多种语言，服务范围遍及全球主要市场。无论是通过电脑还是手机，用户都能轻松访问官网，享受顺畅的浏览和购物体验。此外，联想官方APP同样具备与官网相同的服务功能。

企业客户可通过官网获得专门的采购途径和技术支持，这能满足他们的批量购买和个性化定制需求。同时，联想在官网上发布最新的技术资料和行业应用方案，旨在帮助客户更深入地认识产品的功能和适用环境。