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联想集团的官方网站是全球用户获取信息的官方平台，这里提供包括最新产品资讯、技术支持、驱动程序下载以及在线购物等多种服务。作为集团官方的渠道，官网确保了信息的准确性与权威性，让用户能够及时了解到最新的产品动态和官方推出的优惠活动。
联想官网主要分为以下几个板块：
1. 产品展示区
笔记本电脑品牌包括ThinkPad、Yoga、Legion以及IdeaPad等多个系列。
台式电脑品牌包括ThinkCentre、Legion以及IdeaCentre等多个系列。
平板电脑：Tab系列
智能手机：moto系列
配件：显示器、耳机、键盘等周边产品
2. 服务支持
驱动下载：根据产品型号查询和下载最新驱动
在线客服：7×24小时技术咨询服务
保修查询：输入序列号查询保修状态
维修服务：预约线下维修点
3. 购物专区
官方商城：保证正品行货
优惠活动：定期推出限时特惠
企业采购：大客户专属通道
4. 企业服务
企业解决方案
定制化服务
行业案例展示
5. 关于联想
公司介绍
投资者关系
企业社会责任
联想官方网站提供多语言版本服务，涵盖中文、英文、日文等多种语言，服务范围遍及全球主要市场。无论是通过电脑还是手机，用户都能轻松访问官网，享受顺畅的浏览和购物体验。此外，联想官方APP同样具备与官网相同的服务功能。
企业客户可通过官网获得专门的采购途径和技术支持，这能满足他们的批量购买和个性化定制需求。同时，联想在官网上发布最新的技术资料和行业应用方案，旨在帮助客户更深入地认识产品的功能和适用环境。
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