关于电脑启动时密码的问题，存在不少应对策略，这些方法的选择要依据操作系统的不同版本以及用户的操作权限。以下列举了几种常见的解决途径：，

对于Windows系统：

若您的电脑已与微软账户关联，登录时若您不记得密码，请点击登录界面的“忘记密码”按钮，随后依照系统提示逐步完成密码重置流程。

请管理员进行登录操作。一旦系统内存在其他管理账号，登录之后，您便可以访问控制面板，对密码进行修改。

启动设备后，请轻按F8键以切换至安全模式，随后，请利用系统预设的管理员账户进行登录，一旦登录成功，别忘了及时更改账户密码。

若您已成功创建了密码恢复软件，那么您就可以利用该软件进行密码重置。务必确保在需要时，您能顺利地运用这密码恢复光盘。

操作过程中，可以选择使用第三方软件，例如Ophcrack、PCUnlocker等，这些软件工具是专门设计来破解密码的。

对于macOS系统：





使用Apple ID尝试恢复密码时，若在登录页面输入了不正确的密码，系统将自动提供一项密码重置的功能。

启动恢复模式后，在电脑重启过程中，需持续按住Command键和R键，通过终端执行密码恢复的设置操作。

3. 使用其他管理员账户重置密码。

重要提示：

在更改密码之前，务必核实您所使用的电脑是否为您的个人设备；若非，擅自使用他人电脑可能涉嫌违法。

2. 建议定期备份重要数据，防止密码丢失导致数据无法访问。

3. 设置密码时最好同时设置密码提示问题和创建密码重置盘。

密码若过于简单，便容易遭受破解，因此在此建议您，最好设置一个包含大写字母、小写字母，以及数字和特殊符号的复杂密码。