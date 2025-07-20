苹果电脑怎么装双系统

众多用户面临将苹果电脑配置为双系统的需求，尤其是那些经常在macOS与Windows系统之间进行操作切换的用户。以下将详细阐述安装的具体步骤以及需留意的重点事项。

1. 准备工作

请检查您的Mac是否支持双启动系统，自2015年以来，所有配备Intel处理器的Mac型号都具备了这项特性。

准备一个至少16GB的U盘用于制作安装盘

下载Windows 10/11的ISO镜像文件

备份Mac上所有重要数据

2. 分配磁盘空间

打开"磁盘工具"应用

选择主硬盘，点击"分区"按钮

点击"+"号添加新分区

为Windows系统分配足够空间（建议至少64GB）

格式选择"MS-DOS(FAT)"

3. 使用Boot Camp助理

打开"启动转换助理"（Boot Camp助理）

按照向导操作，选择之前下载的Windows镜像

插入U盘，工具会自动创建可启动的安装盘

工具会自动下载所需的Windows支持软件

4. 安装Windows

重启电脑时按住Option键

选择"EFI Boot"启动项

按照Windows安装向导操作





在选择安装位置时，选择标记为"BOOTCAMP"的分区

注意不要格式化其他分区

5. 安装后的设置

安装完成后，系统会自动进入Windows

插入之前创建的可启动U盘

请运行位于WindowsSupport文件夹中的setup.exe文件。

这会安装所有必要的Mac硬件驱动

6. 切换系统

开机时按住Option键可以选择启动的系统

也可以在macOS的系统偏好设置中选择启动磁盘

注意事项：

M1/M2芯片的Mac不支持通过这种方式来安装Windows操作系统。

2. 定期备份两个系统的数据

3. 建议先创建Time Machine备份

4. Windows系统下的电池管理可能不如macOS优化

5. 某些Mac特有的功能键可能不工作

若在安装过程中遇到关于分区的困扰，可以先试试将所有分区都删除，然后再重新进行分区的创建。

Windows激活问题可以通过购买正版密钥解决

网络连接问题通常安装驱动程序后就能解决

声音问题可能需要手动安装声卡驱动

进行双系统操作时，建议区分工作与休闲，用macOS处理创意任务，用Windows运行游戏或特定应用。文件在两个系统间共享，可连接外置硬盘，或借助iCloud服务实现。