定时关机在哪里设置电脑

在Windows系统里，设置自动关机功能非常简单，具体操作可以通过以下几种方法实现：，，，，，，。

1. 使用运行命令

按下Win键和R键启动执行命令的窗口，接着输入"shutdown -s -t 3600"这个命令，其中的3600表示3600秒，换算过来就是一整小时。电脑会在这一小时后自动关闭。若需改变关机时间，只需修改数字，并确保时间单位仍是秒。

2. 使用任务计划程序

打开控制面板→管理工具→任务计划程序

创建基本任务

设置触发器时间为每天或特定时间

选择"启动程序"操作

在程序/脚本栏输入"shutdown"，参数输入"/s"

3. 使用CMD命令提示符

打开命令行窗口，输入指令“shutdown /s /t 3600”，完成这一操作后，电脑将在3600秒的计时结束后自动关机。





4. 使用PowerShell

开启PowerShell，输入命令“Start-Sleep -s 3600”，然后输入“Stop-Computer”，完成这些步骤后，电脑会在3600秒后自动关闭。

5. 使用第三方软件

若您觉得电脑自带的关机操作流程有些复杂，可以尝试使用Shutter、Wise Auto Shutdown等专门的关机工具。

注意事项：

取消定时关机：运行"shutdown -a"命令

定时关机前建议保存所有工作文档

可以创建桌面快捷方式，双击即可执行定时关机

精确的时间设置建议使用任务计划程序

对于Mac用户：

您可以在“终端”界面输入“sudo shutdown -h +60”这一指令，从而设置系统在60分钟后自动关机。